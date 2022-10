Brasil x Bélgica pelo Campeonato Mundial de Vôlei feminino: confira horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a Bélgica neste sábado (8), às 12h (horário de Brasília), no Ginásio Rotterdam Ahoy, em Roterdã (HOL), no encerramento da 2ª fase do Campeonato Mundial de Vôlei feminino.

A equipe de José Roberto Guimarães está com a vaga nas quartas de final encaminhada após vencer a Holanda. Com 20 pontos, ocupa a vice-liderança do Grupo E. Uma vitória simples mantém o Brasil vivo na briga pelo inédito título mundial na categoria. No geral, a equipe brasileira soma sete vitórias (vs República Tcheca, Argentina, Colômbia, China, Itália, Porto Rico e Holanda) e uma derrota (vs Japão).

Para o Mundial, a equipe brasileira conta com 15 atletas: Macris e Roberta (levantadoras), Kisy e Lorenne (opostas), Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara (ponteiras), Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena (centrais) e Nyeme e Natinha (líberos).

VEJA JOGOS DO BRASIL NA 2ª FASE DO MUNDIAL DE VÔLEI FEMININO

04/10 (terça-feira), às 12h15 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 2 Itália

06/10 (quinta-feira), às 11h (horário de Brasília) — Brasil 3 × 0 Porto Rico

07/10 (sexta-feira), às 15h15 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 0 Holanda

08/10 (sábado), às 12h (horário de Brasília) — Brasil x Bélgica

Brasil x Bélgica | Ficha Técnica

Local: Ginásio Rotterdam Ahoy, em Roterdã (HOL)

Data: 08/10/2022 (sábado)

Horário: 12h (de Brasília)

