Ancelotti explica ausência de Neymar em Brasil x Japão: 'esperando a a prorrogação'

O atacante Neymar permaneceu no banco de reservas na vitória do Brasil contra o Japão por 2 a 1 de virada, nesta segunda-feira (29), nos EUA, pela fase 16 avos, em resultado que garantiu classificação às oitavas.

E o treinador Carlo Ancelotti explicou a decisão: aguardar a prorrogação.

“Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha controle do jogo”. Carlo Ancelotti Técnico do Brasil

Como foi o jogo Brasil x Japão pela Copa do Mundo 2026?

A escolha chamou atenção por conta da circunstância da partida, com o gol da vitória de virada ocorrendo aos 50 do 2º tempo, com o atacante Gabriel Martinelli, que também estava no banco.

O Japão abriu o placar com Sano no 1º tempo, enquanto Casemiro empatou já na volta do intervalo.

Por conta disso, os torcedores presentes no estádio NRG Stadium, em Houston, pediram a entrada do camisa 10. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, e participando da 4ª Copa da carreira, Neymar participou apenas de um jogo no Mundial, na vitória diante da Escócia.