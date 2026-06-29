Após o empate no tempo regulamentar, Brasil e Japão seguem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Como funciona a prorrogação na Copa do Mundo 2026?

Conforme o regulamento da Fifa, a decisão de Brasil x Japão passa para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos, totalizando 30 minutos extras.

Se uma das seleções terminar a prorrogação em vantagem no placar, garante a classificação para a próxima fase do Mundial.

Caso a igualdade permaneça ao fim dos 120 minutos de jogo, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.

Nas penalidades, cada equipe terá cinco cobranças alternadas. Persistindo o empate, a disputa segue para as cobranças alternadas, em sistema de morte súbita, até que um time converta sua cobrança e o outro desperdice.

O vencedor avança às oitavas de final, enquanto o derrotado se despede da Copa do Mundo.