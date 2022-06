20 anos do Penta do Brasil: relembre como foi a comemoração em Fortaleza; onde você estava?

Um dos dias mais felizes para todos os brasileiros completou 20 anos. A conquista do pentacampeonato mundial brasileiro em 2002, na Copa disputada na Coreia e no Japão, ficou marcada no coração da maioria da população. Foi a última vez que a Seleção Brasileira conquistou um título mundial. A vitória contra a Alemanha, com dois gols de Ronaldo Fenômeno, marcou gerações.

Legenda: O penta do Brasil veio após sete jogos e sete vitórias. Foto: Reprodução/TV Globo

Em Fortaleza, como já é de praxe em Copas do Mundo, a população assistiu aos jogos nos principais pontos turísticos, como na Beira-Mar, Praça do Ferreira, barracas da Praia do Futuro, mas, em especial, nas ruas enfeitadas espalhadas por todos os bairros da capital cearense.

inter@

Veja imagens registradas pelo Diário do Nordeste

Legenda: População comemorou o Penta na Av. Beira-Mar Foto: Agência Diário

Legenda: Imagens da comemoração na Av. Beira-Mar Foto: Arquivo Diário

Legenda: Torcedores comemoram título do Brasil na Praia do Futuro Foto: Arquivo Diário

Legenda: Uma senhora agradeceu aos céus a conquista do título Foto: Arquivo Diário

Legenda: Crianças comemoram título no bairro Henrique Jorge Foto: Arquivo Diário

Nos registros do Diário do Nordeste da época, a equipe de reportagem circulou pelas ruas da cidade, mostrando a festa na Av. Beira-Mar, antigo Mucuripe Club, nas barracas da Praia do Futuro e nas ruas do Henrique Jorge e Aerolândia. Até mesmo a cobertura da disputa política para o Governo do Estado à época foi registrada.