Neymar celebra os 14 anos do filho Davi Lucca com homenagem

O primeiro filho do jogador é fruto do relacionamento dele com Carol Dantas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Neymar e o filho mais velho, Davi Lucca
Legenda: Neymar e o filho mais velho, Davi Lucca
Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Neymar usou suas redes sociais, na tarde deste domingo (24), para parabenizar o filho, Davi Lucca, que completa 14 anos. O adolescente é fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas.

O craque do Santos compartilhou um vídeo com registros marcantes da vida do filho, acompanhado de uma declaração carinhosa.

“Davizinho, meu filhão… Parabéns! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que Ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e, mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar”, escreveu.

Neymar também destacou o orgulho que sente da trajetória de Davi Lucca. “Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo, 01”, completou o jogador que também é pai de Mavie, Helena e Mel

A publicação ultrapassou 400 mil curtidas em menos de 30 minutos e recebeu inúmeros comentários de amigos, fãs e personalidades do esporte e da música, que também celebraram a data especial

