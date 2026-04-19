Globo Rural deste domingo (19) mostra novas variedades de uva no RS

O Globo Rural deste domingo (19) vai exibir uma reportagem especial sobre uma pesquisa para desenvolver novas variedades de uva no Rio Grande do Sul.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (19)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 10h05.