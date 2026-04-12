Globo Rural deste domingo (12) mostra como funciona uma fazenda de avestruzes

O Globo Rural deste domingo (12) vai exibir uma reportagem especial sobre uma fazenda de avestruzes. Localizado em Mato Grosso do Sul, o lugar funciona há cerca de 30 anos.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (12)?

O “Globo Rural” começa às 8h40, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 10h05.