Globo Rural deste domingo (12) mostra como funciona uma fazenda de avestruzes
O programa começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte".
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Redação producaodiario@svm.com.br
O Globo Rural deste domingo (12) vai exibir uma reportagem especial sobre uma fazenda de avestruzes. Localizado em Mato Grosso do Sul, o lugar funciona há cerca de 30 anos.
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