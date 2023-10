Elas por Elas: 15 atores da primeira versão já faleceram; saiba quem

A nova edição da novela “Elas por Elas” despertou curiosidade sobre o elenco da primeira exibição do folhetim escrito por Cassiano Gabus Mendes, que foi ao ar 41 anos atrás, em 1982.

A primeira edição do folhetim possuía cerca de 40 atores e contava com a presença de nomes fortes da época, como Eva Wilma, Mauro Mendonça e Reginaldo Faria. Além deles, outros jovens atores como Christiane Torloni, Tássia Camargo e Lauro Corona — que teriam grandes atuações no futuro — faziam parte da novela.

Atualmente, 15 atores do elenco de décadas atrás já falecerem. Em 2023 duas das protagonistas do folhetim faleceram (Maria Helena Dias e Aracy Balabanian). Elas se juntam a Eva Wilma, Mila Moreira e Sandra Bréa, que compunham o grupo das sete amigas do colégio que se reencontram 20 anos depois.

Helena (Aracy Balabanian)

Aracy Balabanian, que na edição original deu vida a Helena, morreu vítima de um câncer de pulmão no último dia 7 de agosto, aos 83 anos. A atriz deixou um legado marcante na teledramaturgia brasileira ao interpretar personagens como Dona Armênia, por duas vezes em Rainha da Sucata e Deus nos Acuda, e Cassandra, do programa de TV “Sai de Baixo”.

Legenda: Atriz ficou conhecida nacionalmente por papeis em novelas e programas de humor Foto: Globo/Divulgação

Sua última aparição foi em 2019, no especial de fim de ano Globo “Juntos a Magia Acontece”, como a personagem Dona Rosa.

Márcia (Eva Wilma)

Eva Wilma, que viveu o papel de Márcia, morreu em 2021, aos 87 anos, vítima de um câncer no ovário. A artista marcou sua trajetória não só como atriz, mas também como cantora e bailarina. Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando interpretou a doutora Petra, de O Tempo Não Para.

Legenda: Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando interpretou a doutora Petra, de O Tempo Não Para Foto: Reprodução/Instagram

Carmem (Maria Helena Dias)

Maria Helena Dias, que na edição original deu vida a Carmem, morreu neste ano, aos 91 anos, vítima de infarto e pneumonia. A artista, muito atuante nas décadas de 1960, 1970 e 1980, a atriz foi se afastando da carreira artística a partir dos anos 1990. A última participação da atriz na TV foi em 2007, em um episódio do seriado Carga Pesada.

Legenda: A última participação da atriz na TV foi em 2007, em um episódio do seriado Carga Pesada Foto: Divulgação/TV Globo

Wanda (Sandra Bréa)

Sandra Bréa, que foi escalada para viver Wanda, morreu em 2000, aos 47 anos, vítima de um câncer no pulmão. A artista, símbolo sexual dos anos 1970 e 1980, lutou intensamente contra a discriminação quando assumiu publicamente, em 1993, ser portadora do vírus HIV.

Legenda: Seu último trabalho na TV foi uma participação como ela mesma no capítulo final da novela Zazá, em 1998 Foto: Reprodução/TV Globo

Muito por conta disso, seu último trabalho na TV foi uma participação como ela mesma no capítulo final da novela Zazá, em 1998, na qual passa uma mensagem de amor.

Marlene (Mila Moreira)

Mila Moreira, que na edição original deu vida a Marlene, morreu em 2021, aos 75 anos, vítima de uma parada cardíaca. Queridinha do autor Cassiano Gabus Mendes, de quem foi concunhada, Mila ficou conhecida pelas personagens classudas que interpretou ao longo da carreira.

Legenda: Seu último trabalho na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2016 Foto: Reprodução/TV Globo

Seu último trabalho na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2016. Ela interpretou Gigi Ferreira, uma ex-modelo, assim como a própria Mila.

Mário Fofoca (Luis Gustavo)

Luis Gustavo, que na edição original deu vida a Mário Fofoca, morreu em 2021, aos 87 anos, vítima de um câncer de intestino. Devido a tamanha popularidade do personagem, o atrapalhado detetive Fofoca chegou a ganhar um seriado próprio após a novela.

Miguel (Mário Lago)

Mário Lago, que na edição original deu vida a Miguel, morreu em 2002, aos 90 anos, devido a problemas respiratórios. O ator e poeta foi homenageado com um troféu que levava seu no “Melhores do Ano” do “Domingão do Faustão”, premiando o conjunto da obra de um artista.

Jayme (Carlos Zara)

Carlos Zara, que na edição original deu vida a Jayme, morreu em 2002, aos 72 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória provocadas por um câncer de esôfago. Na vida real, Carlos era marido de Eva Wilma, desde o final dos anos 1970, e seu último trabalho na TV foi no seriado Mulher, que foi ao ar nos anos 1998 e 1999.

Gil (Lauro Corona)

Lauro Corona, que na edição original deu vida a Gil, morreu em 1989, sendo o ator mais novo do elenco a morrer, aos 32 anos, devido a complicações decorrentes do vírus HIV. O ator de olhos azuis colecionava uma legião de fãs pela sua beleza, talento e carisma.

Evilásio (Felipe Carone)

Felipe Carone, que na edição original deu vida a Evilásio, morreu em 1995, aos 74 anos, vítima de um câncer no esôfago. Seu principal período atuando foi em meados da década de 1970 e início de 1980.

Raquel (Ana Ariel)

Ana Ariel, que na edição original deu vida a Raquel, morreu em 2004, aos 73 anos. A atriz não teve a causa da morte divulgada. Ariel também teve grande destaque em seus trabalhos nas novelas das décadas de 1970 e 1980.

Wilma (Lupe Gigliotti)

Lupe Gigliotti, que na edição original deu vida a Wilma, morreu em 2010, aos 84 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. A atriz também ficou conhecida por ser mãe da diretora Cininha de Paula e irmã de Chico Anysio.

Roberto (Laerte Morrone)

Laerte Morrone, que na edição original deu vida a Roberto, morreu em 2005, aos 72 anos, vítima de uma embolia pulmonar.

Rubão (Ivan Cândido)

Ivan Cândido, que na edição original deu vida a Rubão, morreu em 2016, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia.

Vic (Ana Helena Berenger)

Ana Helena Berenger, que na edição original deu vida a Vic, morreu em 2009, aos 48 anos, vítima de um câncer de mama.