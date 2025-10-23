Prima de Ana Castela morre em Cuiabá após parto de emergência

A prima da cantora Ana Castela, Paula Proença Castela Ribeiro, de 36 anos, faleceu nesta quinta-feira (23) em Cuiabá (MT). A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais. Segundo eles, Paula estava grávida e precisou passar por um parto de emergência, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Na véspera do falecimento, Ana Castela havia mobilizado seus seguidores para uma campanha de doação de sangue em favor da prima, pedindo ajuda ao hemocentro de Cuiabá. A cantora se mostrou emocionada ao agradecer o apoio recebido.

“Vocês não têm noção do quanto vai ajudar a minha prima, vai deixar minha família feliz”, escreveu Ana, destacando que as doações também poderiam beneficiar outros pacientes.

Igreja evangélica lamenta morte

Paula era membro da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, de Cáceres (MT), que lamentou a perda em nota publicada nas redes sociais.

“Nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa partida tão precoce. Que Deus conforte a todos neste momento de dor”, dizia o comunicado.

A morte de Paula causou grande comoção entre familiares e seguidores da cantora. Ela deixa esposo, filhos e parentes, que agora prestam homenagens nas redes sociais