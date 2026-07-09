Médico Alberto Lima de Souza morre aos 81 anos em Fortaleza

O médico Alberto Lima de Souza faleceu aos 81 anos, nesta quinta-feira (9), em Fortaleza, no Ceará. O fundador da Clínica Pediátrica Alberto Lima dedicou mais de cinco décadas à saúde das crianças e chegou a ser homenageado com o Troféu Sereia de Ouro em 2012.

A morte foi divulgada pela clínica, nesta noite. O velório será realizado na funerária Ternura, entre às 22h e 00h de quinta (9), e das 7h30 às 9h30 de sexta-feira (10).

A missa inicia às 9h30, enquanto o sepultamento está marcado para ocorrer às 11h, no Cemitério Parque da Paz.

"Ao Dr. Alberto, a nossa eterna gratidão. À sua esposa, Ana Lúcia, aos seus filhos e netos, o nosso abraço e a nossa solidariedade. E às famílias que ele atendeu ao longo de tantos anos, o nosso carinho: a dor de hoje é compartilhada", escreveu a clínica, em nota.

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Quem foi Alberto Lima de Souza?

O médico pediatra é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele atuou por mais de 20 anos no Hospital Geral de Fortaleza, e chegou a chefiar a Enfermaria de Pediatria que hoje leva o seu nome.

Além disso, também foi um dos fundadores do Hospital Pronto-Baby e da Residência Médica em Pediatria do HGF, e era membro titular da Cadeira 7 da Academia Cearense de Medicina.

Em 1984, fundou a Clínica Pediátrica Alberto Lima. Em 2012, foi laureado na 12ª edição do Troféu Sereia de Ouro, instituída pelo Sistema Verdes Mares (SVM). No mesmo ano, foram homenageados o ex-Ministro Ciro Gomes, o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel, e o Empresário Euvaldo Bringel.