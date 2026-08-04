Homem foge para o Piauí após jogar caminhão contra moto e matar ex-namorada no Ceará

Fabiano Sales Holanda, de 42 anos, foi preso na cidade de Picos, no Piauí, na manhã desta terça-feira (4) após perseguir e matar atropelada a ex-namorada, Camila Maria Gomes Rodrigues, de 38 anos, durante a noite de segunda-feira (3), no Crato.

Segundo relatos de familiares e testemunhas, após uma discussão, o companheiro da vítima, Fabiano, passou a persegui-la conduzindo um caminhão. Ao alcançar a vítima, que conduzia uma motocicleta, teria colidido intencionalmente contra o veículo, ocasionando a morte da mulher.

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Equipes do SAMU, Perícia Forense e Rabecão compareceram ao local, realizando os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

O suspeito foi localizado por agentes piauienses e conduzido à delegacia da região, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Ceará segue com os trâmites para colocá-lo à disposição da Justiça cearense.