Basquete Juazeiro é declarado campeão em homenagem aos sete atletas mortos em acidente em Tauá

Pouco mais de um mês após receber o velório coletivo de seis dos sete jovens falecidos em um trágico acidente de ônibus na CE-187, nas proximidades de Tauá, o Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte sediou, na manhã deste domingo (19), uma homenagem especial aos atletas do Basquete Juazeiro.

Na ocasião, familiares e amigos, atletas e representantes da comunidade esportiva relembraram a trajetória esportiva dos sete garotos, que tinham entre 15 e 22 anos. Os familiares das vítimas receberam aplausos e lembranças especiais, como quadros com as camisas e os números usados pelos atletas no time de basquete.

Legenda: Camisas dos integrantes do Basquete Juazeiro foram emolduradas e entregues aos familiares. Foto: Patrícia Silva/TV Verdes Mares.

As famílias também receberam as medalhas de primeiro lugar que seriam entregues aos jogadores. O técnico da equipe, Ricardo Lemos, foi homenageado com uma menção honrosa em reconhecimento à contribuição para o esporte.

Com dificuldade para falar, a mãe de Marcus Miguel, assistente técnico do time que faleceu no acidente, se emocionou ao receber as lembranças. “Eu queria que meu filho estivesse aqui, mas agradeço por essa homenagem”, disse.

Legenda: Famílias receberam medalhas que seriam entregues aos atletas. Foto: Patrícia Silva/TV Verdes Mares.

A medalha do atleta Henrique, de 15 anos, foi recebida pela tia, Antônia Maria Bezerra, em nome da mãe dele, que não compareceu ao evento por estar profundamente abalada. “Ele foi campeão. Tenho orgulho dele”, afirmou, emocionada.

Ao fim da cerimônia, o Basquete Juazeiro foi declarado campeão e recebeu as medalhas e o troféu em um momento de saudade, dor e reconhecimento da trajetória profissional dos sete jovens, que partiram cedo demais.

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Relembre a tragédia

O acidente ocorreu no dia 15 de junho, na CE-187, nas proximidades de Tauá, quando um ônibus que transportava 41 pessoas capotou. O veículo voltava de Sobral e viajava em direção a Juazeiro do Norte. O time de basquete voltava da Região Norte do Estado após sair vitorioso de um campeonato na categoria sub-19.

A tragédia deixou sete jovens mortos: Marcos Miguel, assistente técnico do time, de 22 anos; Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos; João Paulo Sampaio de Alencar, 18 anos; Luiz José de Morais Neto, 18 anos; Cauã Rodrigues Fratta, 16 anos; Jonatas Samuel dos Santos Lopes, 15 anos; e Matheus Henrique Ferreira, 15 anos.

O acidente foi o que mais matou ocupantes de um ônibus no Ceará em 12 anos. Além da trágica perda dos jovens, 30 pessoas saíram feridas do ocorrido.

Com informações da repórter Patrícia Silva, da TV Verdes Mares.