Resiliência Bijoux, maior atacadista de acessórios do Nordeste, comemora 6 anos

Maior atacadista de acessórios do Nordeste, a Resiliência Bijoux celebra seis anos de trajetória com uma semana de comemorações na matriz e suas filiais. De 20 a 25 de julho, a marca promove uma agenda com descontos especiais, lançamentos exclusivos, brindes, coffee break e diversas ações pensadas para proporcionar uma experiência inesquecível aos clientes e parceiros.

Mais do que comemorar um aniversário, a campanha foi pensada para criar oportunidades para quem deseja começar ou ampliar um negócio no segmento de acessórios. Ao longo desses seis anos, a Resiliência Bijoux consolidou uma trajetória de crescimento baseada na inovação e na geração de oportunidades para milhares de empreendedores. A comemoração também celebra a confiança de clientes e parceiros que contribuíram para essa história.

Para a fundadora, Luana Santos Braga, a evolução da Resiliência Bijoux é fruto de consistência. “Acredito que esse crescimento é resultado de um conjunto de fatores: muito trabalho, constância e, principalmente, o compromisso de entregar qualidade, tendências e um atendimento próximo aos nossos clientes”, afirma. Ela reforça que o diferencial é pensar além da venda ao oferecer curadoria de produtos, lançamentos frequentes, atendimento humanizado, suporte para revendedores e condições comerciais competitivas.

Oportunidade para começar a empreender

Durante toda a semana, a campanha de aniversário conta com descontos progressivos de até 25% e vantagens tanto para pagamentos à vista quanto no cartão. Para quem deseja empreender, esta é uma oportunidade de adquirir produtos com bom custo-benefício. A iniciativa reforça o posicionamento da marca como parceira de quem deseja iniciar ou expandir um negócio no segmento de acessórios.

Os descontos acontecem da seguinte forma:

Compras acima de R$300 têm 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no cartão, com parcelamento em até 5x sem juros;

Compras acima de R$500 têm 25% de desconto à vista ou 10% de desconto no cartão, com parcelamento em até 10x sem juros.

A programação inclui ainda a apresentação de coleções exclusivas e novos produtos alinhados às principais tendências do mercado. Além disso, no dia 25 de julho, haverá coffee break, música ao vivo com DJ e distribuição de brindes. Com unidades localizadas no Centro, a marca realiza a ação simultaneamente na matriz, localizada na Rua Governador Sampaio, e nas filiais da Rua Senador Pompeu e Rua Sobral.

Serviço

Resiliência Bijoux

Período da campanha: 20 a 25 de julho

Endereços:

Matriz: Rua Governador Sampaio, 53, Centro

Filial 1: Rua Senador Pompeu, 900, Centro

Filial 2: Rua Sobral, 160, Corredor D, lojas 45/46, Centro

Instagram: @resilienciabijoux | @resilienciabijouxfilial