Perfumes importados ganham ofertas no aniversário da Le'Loyn Parfums no Ceará

A Le'Loyn Parfums celebra mais um ano de atuação reforçando sua presença como referência em perfumaria de luxo no Nordeste. Reconhecida por reunir marcas internacionais de alto padrão, a empresa marca a data com uma campanha que destaca ofertas em perfumes importados originais e condições especiais por tempo limitado.

Com um portfólio que inclui grifes como Creed, Xerjoff, Nishane, Hermès, Prada, Valentino, Gucci, Yves Saint Laurent e Cartier, a Le'Loyn consolida sua atuação ao oferecer aos consumidores acesso a fragrâncias desejadas no mercado internacional, com garantia de procedência.

A campanha de aniversário reforça a estratégia da marca de ampliar o acesso a alta perfumaria, apresentando uma seleção especial de oportunidades.

Confira alguns destaques das ofertas disponíveis

Calvin Klein My Euphoria EDP 100ml: de R$ 769 por R$ 399

Chloé Rose Tangerine EDT 50ml: de R$ 699 por R$ 379

Burberry Brit For Him EDT 100ml: de R$ 599 por R$ 299

Givenchy Eaudemoiselle Florale EDT 100ml: de R$ 919 por R$ 429

4711 Eau de Cologne 200ml: de R$ 279 por R$ 159

Jimmy Choo I Want Choo EDP 100ml: de R$ 999 por R$ 599

Montblanc Presence EDT 75ml: de R$ 699 por R$ 399

Kenzo Flower By Kenzo La Récolte Parisienne EDP 75ml: de R$ 779 por R$ 369

Lacoste L.12.12 Blanc EDT 175ml: de R$ 899 por R$ 559

Ralph Lauren Ralphs Club EDP 100ml: de R$ 879 por R$ 659

As compras podem ser realizadas nas lojas físicas da marca, por meio de atendimento via WhatsApp, pelo número (85) 98895-1846, ou pelo site da Le'Loyn, ampliando o acesso dos clientes às ofertas durante o período promocional.

Confira os endereços das lojas:

Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 – Dionísio Torres

Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz

North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Club

Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy

Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335 – Sapiranga

Serviço

Le’Loyn Parfums

Site: https://leloynparfums.com.br/

Instagram: @leloynparfums

Linktree: https://linktr.ee/leloyn

WhatsApp: (85) 98895-1846