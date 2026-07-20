Perfumes importados ganham ofertas no aniversário da Le'Loyn Parfums no Ceará

Perfumaria de luxo reúne oportunidades em fragrâncias internacionais com estoque limitado.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
20 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: A campanha de aniversário reforça a estratégia da marca de ampliar o acesso a alta perfumaria.
Foto: divulgação

A Le'Loyn Parfums celebra mais um ano de atuação reforçando sua presença como referência em perfumaria de luxo no Nordeste. Reconhecida por reunir marcas internacionais de alto padrão, a empresa marca a data com uma campanha que destaca ofertas em perfumes importados originais e condições especiais por tempo limitado.

Com um portfólio que inclui grifes como Creed, Xerjoff, Nishane, Hermès, Prada, Valentino, Gucci, Yves Saint Laurent e Cartier, a Le'Loyn consolida sua atuação ao oferecer aos consumidores acesso a fragrâncias desejadas no mercado internacional, com garantia de procedência.

A campanha de aniversário reforça a estratégia da marca de ampliar o acesso a alta perfumaria, apresentando uma seleção especial de oportunidades.

Confira alguns destaques das ofertas disponíveis

  • Calvin Klein My Euphoria EDP 100ml: de R$ 769 por R$ 399
  • Chloé Rose Tangerine EDT 50ml: de R$ 699 por R$ 379
  • Burberry Brit For Him EDT 100ml: de R$ 599 por R$ 299
  • Givenchy Eaudemoiselle Florale EDT 100ml: de R$ 919 por R$ 429
  • 4711 Eau de Cologne 200ml: de R$ 279 por R$ 159
  • Jimmy Choo I Want Choo EDP 100ml: de R$ 999 por R$ 599
  • Montblanc Presence EDT 75ml: de R$ 699 por R$ 399
  • Kenzo Flower By Kenzo La Récolte Parisienne EDP 75ml: de R$ 779 por R$ 369
  • Lacoste L.12.12 Blanc EDT 175ml: de R$ 899 por R$ 559
  • Ralph Lauren Ralphs Club EDP 100ml: de R$ 879 por R$ 659

As compras podem ser realizadas nas lojas físicas da marca, por meio de atendimento via WhatsApp, pelo número (85) 98895-1846, ou pelo site da Le'Loyn, ampliando o acesso dos clientes às ofertas durante o período promocional.

Confira os endereços das lojas:

  • Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 – Dionísio Torres
  • Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz
  • North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Club
  • Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu
  • Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy
  • Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335 – Sapiranga

Serviço

Le’Loyn Parfums
Site: https://leloynparfums.com.br/
Instagram: @leloynparfums
Linktree: https://linktr.ee/leloyn
WhatsApp: (85) 98895-1846

 

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