Incêndio atinge fábrica de sabão em Juazeiro do Norte

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de sabão na madrugada desta segunda-feira (20), em Juazeiro do Norte (CE), na Região do Cariri. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de duas cidades para controlar as chamas. O combate a incêndio segue na manhã desta segunda-feira (20).

O fogo ocorreu em uma fábrica localizada na Rua Josias Inojosa de Oliveira. As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) após moradores relatarem o incêndio na edificação.

Participam da ocorrência militares das unidades de Juazeiro do Norte e Crato, com viaturas de combate a incêndio e de salvamento.

Controle de danos

Os bombeiros atuam de forma integrada para conter o avanço das chamas, evitar que o fogo se espalhe para áreas vizinhas e garantir a segurança do entorno.

Até a última atualização divulgada pela corporação, não havia registro de pessoas feridas.

As causas do incêndio ainda não foram informadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, novas informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos e a consolidação dos dados operacionais.