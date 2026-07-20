North Shopping Fortaleza marca 35 anos com modernização e novo cinema

Estrutura aposta em lazer, serviços e operações inéditas para o público

Escrito por Agência de Conteúdo DN
20 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: North Shopping Fortaleza passa por modernização e mantém história afetiva com a cidade.
Foto: divulgação

O North Shopping Fortaleza celebra 35 anos de trajetória como parte da história e do cotidiano dos fortalezenses. Sob o mote “Sempre novo, sempre seu”, o empreendimento reforça seu movimento contínuo de evolução, com atualizações no mix de lazer, incluindo um novo cinema, serviços e gastronomia, além de investimentos em infraestrutura alinhados às transformações no comportamento do público.

Ao longo dessas décadas, o shopping tem ampliado sua atuação para além do consumo. “Essa evolução é pautada pela criação de espaços voltados à experiência, onde o shopping além de ser um centro de compras passa a se tornar um facilitador de momentos de pausa e lazer”, destaca Jordana Vidal, gerente de marketing.

Gastronomia como experiência

A renovação do mix passa pela consolidação da gastronomia como um dos principais vetores dessa nova fase. Projetos como a Alameda Gourmet, com operações como Outback e Noélia, e o Quintal do Nortão, com Turatti, Seu Feijão, Nalu e Pão da Vida, ampliam as possibilidades de convivência e transformam o shopping em um destino voltado a encontros e experiências sociais.

Infraestrutura em destaque

A modernização também se reflete na infraestrutura do shopping. A revitalização da fachada marca essa nova etapa, com uma identidade visual contemporânea que acompanha o ritmo da cidade. Ao mesmo tempo, novas operações e acessos estratégicos, como Livraria Leitura e Drogasil, reforçam a praticidade e a integração com a rotina dos clientes.

Segundo Jordana, o projeto arquitetônico dessa fase foi guiado pela criação de espaços de pausa restauradores e arborizados, desenhados para oferecer experiências únicas de convivência social. A proposta integra áreas verdes e design acolhedor, transformando o shopping em um ambiente mais convidativo para permanência e socialização.

Novidades em breve

Entre as atualizações mais aguardadas, está a chegada da Yoomi em agosto de 2026, que deve oferecer uma proposta acessível e alinhada às tendências de consumo, com um mix completo de utilidades domésticas, itens de papelaria, decoração, produtos pet e o famoso mini mercado de snacks, doces e bebidas asiáticas.

Outra novidade é o Cine A, com inauguração prevista para o fim do ano, marcando a primeira unidade da rede no Nordeste. Fundada em 2004, a empresa já opera mais de 20 complexos e 50 salas em sete estados e aposta em tecnologia e conforto como diferenciais. A nova operação de cinema contará com salas equipadas com projeção a laser, resolução 4K e som imersivo, além de formatos Vip, Semi Vip e uma sala infantil, totalmente equipada com soluções lúdicas para as crianças. A marca ainda é conhecida por ter a primeira unidade autossustentável da América Latina.

Serviço

North Shopping Fortaleza
Site: https://www.northshoppingfortaleza.com.br/
Instagram: @northshoppingfortaleza
Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450 – São Gerardo, Fortaleza/CE

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