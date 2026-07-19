Tatuadora do RJ relata assédio virtual de pizzaiolo cearense durante live; entenda

O caso foi registrado na Polícia Civil do Rio de Janeiro; a defesa do suspeito não foi localizada.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 14:09 (Atualizado às 14:10)
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Legenda: Durante a transmissão, o homem teria tocado as próprias partes íntimas diante da câmera.
Foto: Reprodução/TikTok

A influenciadora digital e tatuadora Taís Thorpe, do Rio de Janeiro, denunciou ter sido vítima de importunação sexual durante uma transmissão ao vivo realizada no TikTok. Um homem que acompanhava a live teria feito gestos obscenos diante da câmera enquanto usava o uniforme de uma pizzaria do Ceará e, aparentemente, estava no local de trabalho. 

Segundo g1, o caso foi registrado na Polícia Civil do Rio de Janeiro. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem, mas o espaço segue aberto para pronunciamentos.

@taisthorpetattoo Transformar experiências difíceis em conversa é uma forma de incentivar mais respeito dentro das plataformas. #Respeito #InternetSegura #TikTokBrasil #MulheresCriadoras #Conscientização ♬ som original - Taís Thorpe 🦋 Tattoo

De acordo com a criadora de conteúdo, o episódio ocorreu por volta das 7h de uma quarta-feira, quando ela havia iniciado uma live para conversar com seus seguidores. Durante a transmissão, o homem teria tocado as próprias partes íntimas diante da câmera.

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Em vídeos publicados nas redes sociais, Taís afirmou que ficou abalada com a situação. "Foi uma das experiências mais nojentas que eu tive o desprazer de viver fazendo lives", declarou.

A influenciadora disse ter se sentido violada e ressaltou que esse tipo de comportamento não deve ser tratado como uma brincadeira. "Quando uma mulher abre uma live, ela não está fazendo um convite para esse tipo de comportamento", afirmou. 

Segundo Taís, foi possível identificar o estabelecimento onde o homem trabalhava porque ele aparecia uniformizado durante a transmissão e mantinha em seu perfil um telefone com DDD do Ceará. Após reunir essas informações, ela entrou em contato com a pizzaria Via Pizza para comunicar o ocorrido.

Em nota e em vídeo divulgado nas redes sociais, a Via Pizza informou que repudia integralmente a conduta atribuída ao funcionário e comunicou que adotou as medidas trabalhistas cabíveis. A empresa afirmou que, assim que recebeu a denúncia, encaminhou o caso aos setores administrativo e jurídico para apuração.

O advogado Ricardo Cavalcante, representante da empresa, disse que as imagens mostram um funcionário uniformizado acessando, por meio de seu celular pessoal, uma transmissão pública realizada pela influenciadora. "Nós vimos o vídeo e realmente é muito doloroso assistir aquilo", afirmou.

Ainda conforme o advogado, a empresa prestou solidariedade à vítima, colocou-se à disposição das autoridades para colaborar com eventuais investigações e informou que não pode divulgar detalhes das providências adotadas em relação ao empregado em razão da legislação trabalhista.

A Via Pizza também ressaltou que não compactua com atitudes de desrespeito, discriminação ou misoginia e destacou que o episódio não ocorreu durante o atendimento a clientes do estabelecimento, mas em uma live acessada pelo funcionário por meio de seu aparelho celular.

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