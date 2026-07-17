‘Motoboi’: artesão cearense cria moto com couro de boi e diverte as redes sociais

Natural do distrito de Itapebussu, em Maranguape, Vaqueiro Etin iniciou sua atividade como artesão há apenas cinco anos.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 17:53
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Legenda: O vídeo pilotando o ‘motoboi’ tem cerca de 90 mil curtidas e mais de mil comentários.
Foto: Arquivo pessoal.

É uma moto? É um boi? Não, é o motoboi. O artesão George Wellington Moraes de Sousa, de 38 anos, conhecido como Vaqueiro Etin, encantou as redes sociais com uma invenção que mescla o trabalho manual de transformação do couro e engenharia industrial.

Trata-se de uma moto modificada, incluindo couro e chifres. Em entrevista ao Diário do Nordeste, o artista explicou que a ideia partiu de um, o cantor Sirano.

"Ele me apresentou a proposta e perguntou se eu conseguiria executar, já que sou artesão do couro aqui em Itapebussu, onde tenho minha oficina e produzo peças para vaqueiros e arreamento. De cara, gostei da ideia e aceitei o desafio, que acabou dando super certo”, contou o artesão.

Natural do distrito de Itapebussu, em Maranguape, no Ceará, Vaqueiro Etin iniciou sua atividade como artesão há apenas cinco anos.

Por conta do seu gosto pela arte de transformar o couro, surgiu a necessidade de produzir seu próprio material de trabalho para campear, como o gibão e o arreamento do cavalo.

“Comecei fazendo as peças para uso próprio, mas os vaqueiros da região gostaram do resultado, e as primeiras encomendas surgiram naturalmente. Hoje, minha produção atende tanto a demanda local quanto os pedidos enviados para todo o Brasil”, conta George.

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OBJETIVOS E PRODUÇÃO

Vaqueiro Etin contou que o objetivo principal era criar algo diferente, novo, mas que retratasse a essência da cultura nordestina.

A produção utiliza uma diversidade de materiais, sendo o couro de gado o elemento principal, usado na montagem do corpo, além da cabeça do boi empalhada e a estrutura da motocicleta.

Também incorporou adereços tradicionais, como o chocalho e a sela. “O custo é considerável, pois envolve desde a aquisição da motocicleta até os materiais de montagem e o investimento em mão de obra artesanal”, explica o artesão.

Esse projeto específico foi uma encomenda do Sirano. “Como sou artesão, meu trabalho é voltado para atender pedidos e projetos personalizados”, salienta.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

No Instagram, Vaqueiro Etin tem mais de 40 mil seguidores. O vídeo pilotando a "motoboi" tem cerca de 90 mil curtidas e mais de mil comentários.

Questionado sobre a repercussão, ele respondeu que tem sido surpreendente. “Desde a postagem no meu perfil oficial, o Instagram @vaqueiroetinoficial, o vídeo já ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações e tem sido compartilhado por diversas páginas em todo o país", contou. 

"É extremamente gratificante ver esse reconhecimento e saber que, através do meu trabalho artesanal, posso levar um pouco da nossa rica cultura para tantas pessoas”, contou o artesão", finalizou. 

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