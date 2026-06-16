Barco de pesca naufraga em Itarema, no CE; tripulantes foram resgatados
Naufrágio ocorreu na última quarta-feira (10).
Um barco de pesca naufragou a cerca de 7,5 quilômetros do Porto dos Barcos, no município de Itarema, no litoral oeste do Ceará, na última quarta-feira (10). Segundo a Marinha do Brasil, a embarcação era denominada como "JOYCE MUNIZ".
Após o acidente, ainda conforme detalhes repassados pela Marinha, outro barco que passava pela região rebocou o “Joyce Muniz” até o Porto dos Barcos.
Veja também
Todos os tripulantes foram resgatados ainda em alto mar e encontram-se bem.
Em nota oficial, a Capitania dos Portos do Ceará apontou que "um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido".