PM que atirou em mulher em Cariré estava afastado para tratamento de saúde

O policial militar que atirou em uma mulher no município de Cariré, na madrugada desta segunda-feira (6), estava de Licença para Tratamento de Saúde (LTS). Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Caio Filizola de Paiva foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Sobral após a ocorrência.

Ele baleou Luena Rocha Melo após uma discussão por "motivos fúteis", conforme relatou uma testemunha ao Diário do Nordeste. O desentendimento ocorreu em um posto de combustível na cidade de Cariré.

Caio estava bebendo sozinho na área de conveniência antes do crime, enquanto Luena estava acompanhada do marido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas Luena faleceu ainda no local. A Perícia Forense confirmou o óbito.

Veja também Segurança Preso sob escolta policial foge do IJF neste domingo (5) Segurança O que se sabe sobre o assassinato da influenciadora Karol Belchior

Suspeito passou mal

A PMCE ainda detalhou que, no deslocamento para o presídio militar, o policial passou mal e foi socorrido para uma unidade hospitalar.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD) afirmou ter instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos, tendo determinado o afastamento preventivo.