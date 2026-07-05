O que se sabe sobre o assassinato da influenciadora Karol Belchior

O feminicídio da influenciadora cearense Ana Karoline de Sousa Rocha, conhecida nas redes sociais como Karol Belchior, chocou o município de Horizonte, na Grande Fortaleza. Ela foi assassinada a facadas pelo ex-namorado na madrugada desse último sábado (4).
A influenciadora divulgava sua rotina diariamente nas redes sociais, com conteúdos diversos. Ela tinha cerca de 500 mil seguidores. Um de seus últimos stories mostrava um momento de lazer.
Karol tinha 27 anos e deixa um filho, além do luto da família e amigos.
Uma amiga de Karol publicou uma série de homenagens neste domingo (5) e lamentou a morte.
"Karol era uma mulher alegre, de riso fácil, cheia de sonhos e planos que ainda estavam por vir. Sonhos esses que foram brutalmente interrompidos por quem dizia amá-la. E eu me pergunto: que amor é esse? Que amor é esse que agride, que machuca, que destrói? Isso não é amor. Isso é covardia, é desumano", desabafou.
Ex-namorado atacou vítima após festa
O agressor, ex-namorado de Karol, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante pelo feminicídio. O nome do suspeito não foi divulgado, e não se sabe o que teria motivado o crime.
Karol foi a uma festa na sexta-feira (3) e, ao voltar para casa, foi atacada pelo homem, que a aguardava na residência.
Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Horizonte.