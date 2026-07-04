Homem é preso por suspeita de matar ex-namorada, influenciadora Karol Belchior

Jovem foi assassinada por objeto perfurocortante na madrugada deste sábado (4).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 16:52
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Legenda: Karol Belchior acumulava 500 mil seguidores no Instagram. Ela foi morta neste sábado (4).
Foto: Instagram/Reprodução.

A influenciadora digital Ana Karoline de Sousa Rocha, conhecida nas redes sociais como Karol Belchior, foi morta na madrugada deste sábado (4) em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O principal suspeito do crime, um homem de 26 anos e identificado como ex-namorado da vítima, foi preso em flagrante por feminicídio. Ele não teve o nome revelado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Karol Belchior foi morta por lesões causadas por um objeto perfurocortante. Aos 27 anos, ela acumulava mais de 500 mil seguidores no Instagram e deixa um filho. 

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Ela chegou a ser socorrida e levar ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A página no perfil da influenciadora no Instagram não estava mais disponível a partir da tarde deste sábado.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Horizonte. O homem segue preso.

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