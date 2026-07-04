Homem é preso por suspeita de matar ex-namorada, influenciadora Karol Belchior

A influenciadora digital Ana Karoline de Sousa Rocha, conhecida nas redes sociais como Karol Belchior, foi morta na madrugada deste sábado (4) em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.
O principal suspeito do crime, um homem de 26 anos e identificado como ex-namorado da vítima, foi preso em flagrante por feminicídio. Ele não teve o nome revelado.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Karol Belchior foi morta por lesões causadas por um objeto perfurocortante. Aos 27 anos, ela acumulava mais de 500 mil seguidores no Instagram e deixa um filho.
Casal teria rompido recentemente
Relatos de testemunhas repassados ao portal g1 apontam que o casal havia se separado recentemente. Karol havia ido a uma festa ainda na sexta-feira (3), e ao voltar para casa, foi atacada pelo ex, que aguardava na residência.
Ela chegou a ser socorrida e levar ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A página no perfil da influenciadora no Instagram não estava mais disponível a partir da tarde deste sábado.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Horizonte. O homem segue preso.