Homem morre após colisão entre motocicletas na Avenida Leste-Oeste, em Fortaleza

Um homem morreu na madrugada do último sábado (4) após uma colisão entre duas motocicletas na Avenida Leste-Oeste, em Fortaleza, no Ceará. A vítima, que teria 23 anos, não teve a identidade divulgada até o momento.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para ocorrências ainda nas primeiras horas do sábado.
Já no local, a morte de um dos motociclistas foi confirmada, enquanto outras pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas a unidades hospitalares na capital cearense. A colisão teria ocorrido nas proximidades do bairro Pirambu.
Até o momento, ainda conforme detalhes repassados pela SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do caso, enquanto a 7ª Delegacia de Polícia Civil está responsável pelas investigações.