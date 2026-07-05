Preso sob escolta policial foge do IJF neste domingo (5)

Homem teria fugido pela janela do banheiro da unidade de saúde.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 22:20 (Atualizado às 22:21)
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Legenda: Detento estava sob escolta de policiais.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Um homem que estava preso sob escolta de agentes de segurança fugiu do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, neste domingo (5). A fuga ocorreu sem que o paciente tivesse recebido alta médica, conforme o hospital. 

O preso teria escapado pela janela de um banheiro, com o auxílio de uma corda formada por lençóis.

Em nota, o hospital informou que o paciente evadiu da unidade e que a direção comunicou imediatamente as autoridades competentes sobre o ocorrido.

O IJF ainda pontuou que colabora com as investigações em andamento para localizar o foragido.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Secretaria da Administração Penitenciária, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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Sequência de fugas

O caso se soma a uma sequência de fugas de detentos sob custódia registradas no IJF nos últimos meses.

No começo de junho, um suspeito de 33 anos também escapou da escolta durante procedimentos de alimentação e higiene, momento em que estava sem algemas.

Em março deste ano, Francisco Alan da Silva Nascimento, de 25 anos, fugiu da unidade enquanto estava sob escolta policial no quarto andar do hospital.

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