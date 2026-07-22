Ex-chefe de arbitragem no Ceará investigado por assédio e estupro depõe na Delegacia da Mulher

Paulo Silvio dos Santos era presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Escrito por Luana Severo luana.severo@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 15:38 (Atualizado às 16:18)
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Legenda: Paulo Silvio era chefe da arbitragem no Ceará.
Foto: Pedro Chaves/FCF.

Depois de ouvir vítimas e testemunhas, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) interrogou, nesta quarta-feira (22), o presidente licenciado da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio dos Santos, investigado por assédio sexual e estupro.

A reportagem apurou que o depoimento do ex-dirigente teve início às 8 horas, aproximadamente, e que segue sendo colhido durante esta tarde. Até o fechamento desta matéria, ele ainda não havia deixado o local.

A defesa de Paulo Silvio não foi localizada. O espaço segue aberto para futuras manifestações. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada para atualizações sobre o caso e para uma previsão sobre a conclusão do inquérito, mas informou que, como a investigação tramita sob sigilo, não pode informar as movimentações à imprensa.

Conforme publicado pelo Diário do Nordeste, quatro árbitras acusam Paulo Silvio de assédio e estupro. O caso foi formalizado pelo grupo na Delegacia no último dia 14. Nesta semana, na segunda-feira (20), foram ouvidas as vítimas, e, na terça (21), o atual presidente da FCF, Mauro Carmélio Santos Costa Neto.

De acordo com as vítimas, o chefe da arbitragem no Ceará acumula condutas intimidatórias desde 2018, incluindo convites inoportunos, toques inadequados e sem consentimento e até mesmo retirada de oportunidades de trabalho em escalas de jogos se as mulheres não aceitassem sair com ele.

Um dos relatos mais graves envolveu um episódio em que o superior teria tentado forçar relações sexuais com uma das vítimas e tocado em suas partes íntimas.

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Dirigente pediu afastamento do cargo

No mesmo dia em que o caso veio à tona, Paulo solicitou afastamento temporário do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da FCF e avisou que não pretendia voltar após o período de 30 dias. A Federação, por sua vez, iniciou uma sindicância interna para investigação do caso.

O caso está em investigação pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que apura as denúncias de "crimes contra a dignidade sexual" contra as árbitras.

O diretor-jurídico da Federação Cearense de Futebol, Leandro Vasques, diz que "diante da gravidade das informações apresentadas, instaurou imediatamente um procedimento interno de apuração, de caráter investigativo e opinativo, conduzido por uma comissão independente, com o objetivo de esclarecer os fatos e indicar as providências institucionais cabíveis".

Segundo a Federação, "paralelamente, o investigado foi temporariamente afastado das funções de presidente da Comissão de Arbitragem, como medida administrativa destinada a preservar a regularidade e a independência da apuração".

"A FCF permanece colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações requisitadas e reafirmando seu compromisso com a transparência, a integridade institucional e o absoluto respeito à legalidade e ao devido processo".

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