Suspeito de tentar furtar 650 metros de cabos de cobre é preso em Beberibe

Ação criminosa ocorreu na CE-040.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 13:27
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Legenda: Homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Beberibe.
Foto: Divulgação/Enel.

Um dos suspeitos de tentativa de furto de cabos na CE-040, em Beberibe, foi preso em flagrante nessa terça-feira (21). Durante a ação criminosa, homens tentaram subtrair cerca de 650 metros de cabos de cobre.

Equipes operacionais de campo da Enel Distribuição Ceará, que realizavam inspeções preventivas na localidade de Sucatinga, perceberam a ação e acionaram as autoridades policiais.

O suspeito foi capturado pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Beberibe.

Investigações

Segundo as investigações, no local, também foram encontradas ferramentas como varas de manobra, alicates, entre outros itens, além de um carro. Também houve danos a outros equipamentos da rede elétrica, como cruzetas e isoladores, afetando o fornecimento de energia para alguns clientes da região.

Equipes da Enel atuaram no local e a situação foi normalizada em seguida.

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O furto e a receptação de materiais furtados são crimes com pena prevista de um a oito anos de reclusão.

Denúncias

A Enel Ceará conta com uma Central de Segurança onde as denúncias podem ser feitas 24h por dia por meio dos telefones 3453-4060 ou também no WhatsApp 85 99993-9526.

A orientação da companhia é de que, caso observem pessoas ou veículos que não estejam com o fardamento completo da distribuidora intervindo na rede, denuncie.

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