Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN

O material apreendido deverá passar por perícia.

Escrito por João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 16:17 (Atualizado às 16:17)

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte apreendeu, nesta quinta-feira (18), as armas utilizadas no atentado contra o vereador de Mossoró, Cabo Deyvison (PL), que deixou morto o assessor e cinegrafista Alyson Dyego de Oliveira Morais. Um fuzil calibre 5.56 e uma pistola foram encontrados enterrados na comunidade da Maísa, na região de divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), a localização do armamento foi possível após o compartilhamento de informações estratégicas pela Polícia Civil. Com base nos dados obtidos durante as investigações, equipes da Polícia Militar seguiram até o local indicado e realizaram a apreensão.

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As armas são apontadas como as utilizadas na ação criminosa registrada no início da semana, quando o vereador foi alvo de disparos e o assessor dele acabou morto. O material apreendido deverá passar por perícia e integrar o inquérito que apura o caso.

Polícia Militar do Ceará participou de prisões

A apreensão das armas ocorre no contexto de uma série de diligências realizadas pelas forças de segurança dos dois estados. A Polícia Militar do Ceará informou que equipes do Comando de Operações de Divisas (COD) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) participaram da Operação Protetor das Divisas, conduzida pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Na quarta-feira (17), as ações resultaram na captura de três adultos, de 18, 19 e 27 anos, além da apreensão de um adolescente de 15 anos, em Mossoró. Durante a operação, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 e quatro munições.

De acordo com a PMCE, os suspeitos foram localizados após levantamentos que identificaram possíveis envolvidos no atentado. Em um dos imóveis alvos da operação, os investigados tentaram fugir ao perceber a chegada das equipes, mas foram cercados e detidos.

As diligências também levaram os policiais a outro imóvel, no bairro Ilha de Santa Luzia, onde foi encontrado mais um suspeito apontado nas investigações como possível participante da ação criminosa.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mossoró, responsável pelos procedimentos e pela continuidade das investigações

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