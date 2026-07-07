Acusados de fraudar aposentadorias do INSS em R$ 40 milhões são condenados

A Justiça Federal do Ceará condenou 20 acusados de participar de um esquema criminoso de fraude a aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em 2019, a investigação da Polícia Federal resultou na 'Operação Frenesi'. O rombo nos cofres públicos devido à quadrilha presidida por um servidor da Previdência Social foi milionário.

"Um ambicioso esquema de fraude na concessão de benefícios previdenciários a supostos trabalhadores rurais, mas que, na verdade, nunca desempenharam tais atividades e residiam em regiões urbanas, tendo como contrapartida o recebimento de vantagem ilícita financiada como empréstimos consignados registrados nos respectivos benefícios indevidos", disse o Ministério Público Federal (MPF) na denúncia sobre o caso.

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No último dia 3 de julho, parte do grupo foi condenado por inserção de dados falsos em sistema de informações, crime popularmente conhecido como peculato eletrônico, tendo ocorrido com o concurso de pessoas.

Cada um dos réus recebeu pena de dois anos e seis meses de prisão, em regime aberto. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

QUEM SÃO OS CONDENADOS:

LUCIENE SARAIVA BATISTA

IVONETE MARQUES DA SILVA

MARIA ALDECI SILVA DE LIMA:

LUZIA SILVA DE ARAÚJO

LÚCIA MARIA COSMO

MARGARIDA MARIA ROCHA MENEZES

JOANA DARC DIAS PEREIRA

LÚCIA ELISABETE DOS SANTOS BATISTA

LUIZITA GONÇALVES TABOSA

JOSEFA DE ALMEIDA MOREIRA

LUIZA MARIA DE SOUZA

JOSÉ EDMILSON DE SOUZA

IOLANDA DA ASSUNÇÃO

HELENA MARIA DO NASCIMENTO

ISABEL CRISTINA PAULINO DE CASTRO

HELENA MARIA DA SILVA

LÚCIA DE FÁTIMA PENA DA SILVA

MARIA ALVES DA CRUZ

IREUDA SILVA DA COSTA

LIDUÍNA LEMOS PARENTE

As versões dos denunciados são diversas. Alguns deles assumem nunca ter trabalhado de carteira assinada e dizem que, em determinado momento, foram procurados por alguém que prometeu uma aposentadoria.

Os acusados dizem que "souberam da oportunidade por meio de amigos" e negam que exerciam atividades rurais. As defesas dos condenados não foram localizadas pela reportagem.

INFORMAÇÕES FALSAS

Para o juiz da 11ª Vara Criminal, os acusados buscaram a concessão do benefício previdenciário mesmo sabendo que nunca ou pouco contribuíram para o INSS, muito menos trabalharam na roça.

"Tinham conhecimento, ou pelo menos desconfiavam do caráter ilícito dos atos que levariam a concessão ilegal de sua aposentadoria rural, assumindo, assim, o risco da prática ilícita".

"É de conhecimento de todos, conforme as regras de experiência, de senso comum, que a concessão de aposentadoria no Brasil não se baseia apenas na entrega de documentos pessoais, mas no preenchimento de certos requisitos, como idade, tempo de contribuição, dentre outros, a depender da natureza do benefício".

A Justiça destaca que, neste caso, "os acusados foram abordados por estranhos em locais aleatórios, a quem voluntariamente entregaram cópias de seus documentos pessoais sob a perspectiva de obtenção de uma vantagem (aposentadoria); não procuraram ter conhecimento da natureza do benefício a ser concedido, sequer compareceram a qualquer agência da Previdência Social, onde facilmente poderiam obter maiores informações com plenas condições de aprofundar seus conhecimentos, escolhendo permanecerem ignorantes a respeito dos fatos; aceitaram a consignação de empréstimo em seus benefícios (no valor de R$ 10 mil), sem solicitar qualquer comprovante de quitação daquilo que supostamente seria pago".

Na condenação, fica destacado que os acusados obtiveram "vantagem indevida para si em desfavor do erário, o que fez em unidade de desígnios e conjugação de esforços com os membros do grupo criminoso".

Os acusados teriam se colocado em uma posição de "voluntária ignorância, fingindo não perceber a situação de ilicitude, na qual a simples entrega de documentos pessoais a pessoas aleatórias e desconhecidas seria capaz de gerar um benefício previdenciário, para, assim, justificar suas condutas ilícitas e alcançar a vantagem pretendida".

CRIME PLANEJADO

Conforme a acusação, o esquema criminoso envolveu a concessão irregular de aposentadorias rurais por idade mediante a inserção de dados falsos nos sistemas da Previdência Social, realizada pelo então servidor na época, Mychell Anderson Angelim de Carvalho.

Mychell atuava em conluio com familiares, mãe, pai e irmã, junto a captadores e correspondentes bancários, formando uma organização criminosa "constituída com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários, praticando atos ordenados estruturalmente, com clara divisão de tarefas, constituindo-se os principais 'cabeças' e beneficiados da empreitada criminosa, contando nesse desígnio com a participação de terceiros/corréus (captadores, funcionários de Sindicatos de Trabalhadores Rurais e correspondentes bancários) que colaboravam para a execução e sucesso do esquema delituoso, gerando prejuízo milionário aos cofres do INSS".

As provas coletadas no inquérito indicaram que, de 2012 a 2018, Mychell, enquanto lotado na Agência da Previdência Social (APS) de Redenção, no Ceará, "atuou na prática reiterada de alteração/inclusão/não inclusão e homologação de dados falsos nos sistemas do INSS, de modo a legitimar a concessão do benefício de aposentadoria rural a indivíduos que não cumpriam os requisitos legais para tanto, resultando na habilitação, concessão e manutenção irregular de centenas de benefícios previdenciários em prejuízo daquela autarquia".

"O referido servidor promovia a alteração dos endereços dos supostos segurados (composto em sua grande maioria de mulheres) residentes em Fortaleza e região metropolitana, para zonas rurais de Redenção/CE e Acarape/CE8, deixando de realizar a inclusão da documentação de suporte nos processos concessórios".

Dentre as irregularidades detectadas no decorrer das investigações estiveram a "não localização dos requerimentos; a ausência de identificação de emissão de senha para atendimento presencial dos beneficiários interessados, denotando que estes sequer compareciam à Agência da Previdência Social para requerer o benefício (não sendo também identificados procuradores que pudessem atuar em seus nomes); a média de concessão de tais benefícios acontecia na ordem de aproximadamente 30 (trinta), por dia, média muito acima do critério de análise adotado pelas regras do INSS".

O servidor foi acusado de estar por trás da concessão irregular de, pelo menos, 600 aposentadorias de pessoas que, na verdade, residiam em zonas urbanas, com o fim de obter vantagem de aposentadorias rurais indevida para si e para outrem, mediante o pagamento pelos beneficiários captados pelo esquema de valores de empréstimos consignados contratados em correspondentes bancários participantes da ORCRIM".

A investigação apontou que o prejuízo estimado foi de quase R$ 40 milhões. Ao servidor Mychell foi aplicada a pena de demissão.