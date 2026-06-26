Vereador de Caucaia relata ‘perseguição política’, passa mal em sessão plenária e é levado à UPA

O vereador Silvio Nascimento (PSB), de Caucaia, passou mal durante sessão na Câmara Municipal nessa quinta-feira (25) e precisou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Sem citar nomes, ele ficou emotivo ao relatar uma suposta "perseguição política" por meio do seu filho de 11 anos, Luis Guilherme, em ano eleitoral.

O garoto é conhecido por realizar ações sociais ao lado do pai e compartilhá-las no perfil “Luis das Missões”, no Instagram, que tem mais de 20 mil seguidores. O pai explicou que isso faz parte de uma promessa que o menino fez para se curar de uma doença de nascença.

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Mas, segundo Silvio, ele e a esposa foram convocados pelo Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos sobre as atividades do filho, o que pode comprometer a continuidade das ações.

“O meu filho foi acometido de uma doença: a pele dele ficava toda grossa, o pescoço cortado. Ele fez uma promessa no (Ginásio) Cazuzão. Tinha milhares de pessoas assistindo. Nessa promessa, ele disse que ia ajudar o próximo. Agora, eu estou sendo procurado porque o meu filho está ajudando o próximo. Fazer o bem incomoda”, disse o vereador.

“Meu filho não tem culpa de eu ser político. Eu já era político antes de ele nascer, em 2014. Ele fez a promessa de ajudar o próximo e não vai mais poder fazer as missões dele? Ele pede ao avô, à mãe, aos tios ajuda para comprar as cadeiras, e com muito amor. Ele reza nas pessoas desde os dois anos”, complementou.

Ao fim do relato, os colegas tomaram a palavra e se solidarizaram à situação do vereador. Logo em seguida, ainda aos prantos, Silvio Nascimento pediu ao presidente da Casa, Tanilo Menezes (MDB), para deixar o plenário por estar com dor de cabeça.

Segundo o parlamentar do PSB, ele chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Centro de Caucaia, onde realizou eletrocardiograma e outros exames, além de ser medicado.

Ele foi às redes sociais agradecer o apoio recebido e atualizar seu estado de saúde. “Hoje, durante a sessão, eu passei por um mal-estar e tive que ir até à UPA. Mas, graças a Deus, já estou aqui. A minha pressão chegou a 23, mas agora está tudo normalizado”, disse.

O PontoPoder buscou o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Caucaia (Comdica) e o Ministério Público do Ceará (MPCE), órgãos que atuam na coordenação e na fiscalização, orientação e capacitação dos Conselhos Tutelares, para esclarecimentos sobre o caso. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.