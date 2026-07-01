PGR envia ao STF parecer pela manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro

Após Moraes solicitar nova posição da Procuradoria-Geral da República (PGR), o órgão defendeu que Jair Bolsonaro siga cumprindo pena em prisão domiciliar. A declaração foi feita nesta quarta-feira (1º) ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A PGR concluiu que a arma de Bolsonaro, apreendida durante uma blitz em Brasília, não configura falta disciplinar capaz de agravar a situação na execução penal. As informações são do Globo.

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"A conclusão da autoridade policial, no que se refere a Jair Bolsonaro, tem, efetivamente, bom suporte nas circunstâncias apuradas do episódio. Não há imputar ao sentenciado falta disciplinar que impacte negativamente sobre o atual regime em que cumpre pena", declarou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na manifestação.

Ainda nesta quarta, Moraes deu prazo de 48 horas para Gonet se posicionar sobre a arma apreendida. A solicitação do ministro do STF ocorreu após a conclusão do inquérito policial, que sugeriu o indiciamento do sargento Estácio Leite Filho, agente do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), por porte ilegal de arma de fogo.

Relembre o caso

Uma arma de fogo, de propriedade de Jair Bolsonaro, foi apreendida na noite do dia 15 de junho, durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Na abordagem, os agentes identificaram o motorista como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) e conduziram para a delegacia.

No local, os policiais encontraram um carregador sobressalente da pistola, modelo Glock 9 milímetros (mm). Conforme o motorista, ele teria recebido a arma por causa de uma pane. Ele disse que pegou a pistola no dia 15, para realizar reparo, e que devolveria o item no dia seguinte, 16 de junho.

Desde o dia 24 de março, Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária. Na data, ele deixou o Hospital DF Star, em Brasília, após ser internado para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.