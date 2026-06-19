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Legislativo Judiciário Executivo

Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro na prisão domiciliar sobre arma apreendida em blitz

A Polícia Civil do Distrito Federal ficará responsável por ouvir o ex-presidente sobre a ocorrência.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 20:03
capa da noticia
Legenda: Bolsonaro segue em prisão domiciliar humanitária.
Foto: Sergio Lima/AFP.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta sexta-feira (19), que agentes da Polícia Civil do Distrito Federal colham depoimento de Jair Bolsonaro. O ex-presidente deve se pronunciar sobre arma de fogo, registrada em seu nome, que foi apreendida em uma blitz na noite de segunda-feira (15).

A arma foi apreendida às 23h30 depois de um Honda Civic ser parado em um ponto de bloqueio no Pistão Norte, em Taguatinga (DF). Na abordagem, o motorista se identificou como servidor do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI). 

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No entanto, a arma não estava acompanhada do certificado de registro. Conforme o g1, a Polícia Civil pediu a Moraes para ouvir Bolsonaro por videoconferência na próxima quarta-feira (24).

Porém, Moraes determinou que o depoimento seja colhido de forma presencial, na tarde da próxima terça (23). Assim, os agentes deverão se deslocar até o local em que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, já que "há restrição legal para uso de comunicações eletrônicas". 

"Esclarece-se que a tentativa de cumprimento da intimação pessoal restou infrutífera, uma vez que a equipe de escolta responsável não permitiu a efetivação do ato, impossibilitando a ciência pessoal do intimando".
Alexandre de Moraes
Ofício do ministro do STF

Arma foi apreendida e motorista foi conduzido para delegacia

Na blitz, os policiais localizaram um carregador sobressalente da pistola, modelo Glock 9 milímetros (mm). O motorista, identificado como Estácio Leite da Silva Filho, foi conduzido para a delegacia. 

Ele afirmou ter recebido a arma por causa de uma pane. Em depoimento, alegou estar com a pistola desde segunda-feira (15), para realizar reparo, e que devolveria o item ainda já na terça-feira (16).

 

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