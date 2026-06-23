Michelle Bolsonaro volta a criticar Ciro Gomes, e André Fernandes rebate: 'Ela faz o que quiser'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou a criticar, nesta segunda-feira (22), o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará. As críticas têm sido frequentes desde que o PL Ceará iniciou as tratativas para apoiar Ciro na disputa eleitoral no Estado. A aliança foi confirmada em maio.

"Nunca foi 'para tirar o PT', e sim por projetos de poder", escreveu a ex-primeira-dama nos stories. Junto com a declaração, ela compartilhou print de entrevista de Ciro Gomes à revista Veja, na qual ele declara: "Os dois são iguais", ao citar o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ela publicou ainda um segundo stories, em que coloca um emoji com cara de desconfiada reagindo a outra fala do ex-ministro, em que ele diz que "apoiar Flávio Bolsonaro não está em discussão".

Legenda: Publicações foram feitas por Michelle Bolsonaro no próprio perfil no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro.

Presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes (PL) rebateu Michelle nesta terça-feira (23). Ao ser indagado sobre as novas críticas da ex-primeira-dama, ele disse: "(Ela) faz o que quiser, eu voto no Ciro Gomes". A declaração foi dada ao jornal 'O Sobralense' e confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar.

Eu voto no Ciro Gomes e deixei isso sempre claro, não escondo de ninguém. [A Michelle Bolsonaro] Faz o que ela quiser, eu voto no Ciro Gomes. O meu voto é no Ciro Gomes e eu já expliquei os motivos. André Fernandes Deputado federal e presidente do PL Ceará

Aliança 'precipitada'

Essa não é a primeira que os dois entram em embate direto. No final de novembro, Michelle Bolsonaro esteve em Fortaleza para o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará.

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Durante discurso no evento, a ex-primeira-dama olhou diretamente para André Fernandes e falou sobre a articulação para apoio a Ciro Gomes. "É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer. (...) Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá".

Ainda no palco, André Fernandes rebateu a primeira-dama e disse que estava apenas "obedecendo Bolsonaro". "Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", acrescentou o deputado em coletiva de imprensa após o evento.

Contudo, as críticas de Michelle Bolsonaro resultaram na suspensão das negociações para uma aliança entre o PL Ceará e Ciro Gomes ainda no final do ano passado. O cenário em 2026 mudou e, em maio, o PL confirmou o apoio ao tucano para a disputa pelo Governo do Ceará.

Novas críticas

Ainda nas publicações nos stories do Instagram, Michelle Bolsonaro indicou que não deve ser a última vez que trata da disputa eleitoral do Ceará. "Já gravei um vídeo explicando o que aconteceu no Ceará e vou publicá-lo em breve", escreveu.

O novo episódio de divergências entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes ocorre duas semanas antes da data prevista para agenda da ex-primeira-dama no Ceará.

Ela confirmou que, em 10 de julho, participará de evento do PL Ceará em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República, estará presente. Essa será a primeira em que madrasta e enteado dividem palanque durante esta pré-campanha.

O evento foi inicialmente anunciado por André Fernandes como o lançamento da pré-candidatura do pai e deputado estadual Alcides Fernandes e apenas com a presença de Flávio. Contudo, no mesmo dia, Priscila Costa (PL), que disputa a pré-candidatura ao Senado do PL, anunciou a vinda de Michelle Bolsonaro.