Sergio Agüero passa mal e precisa ser levado para hospital em Barcelona

O jogador do Barcelona e da seleção Argentina, Sergio Agüero, passou mal na partida contra o Alavés, no último sábado (30). O atacante argentino relatou desconforto no peito e foi levado para um hospital de Barcelona, onde realizou exames cardiológicos. As informações são do Globo Esporte.

Agüero, de 33 anos, foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo do jogo, após uma dividida com o zagueiro Laguardia. Em seu lugar, entrou o brasileiro Philippe Coutinho.

O Barcelona publicou nas redes sociais apenas que o argentino "sentiu um desconforto na região do tórax e foi levado ao hospital para um exame cardíaco". Já o seu antigo clube, o Manchester City, desejou melhoras para o atacante.

Segundo a Rádio Cope, a família de Agüero esteve no hospital durante a madrugada, o acompanhou durante os procedimentos e sinalizaram ao final de que estava tudo bem com o jogador.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Barcelona é o 9º colocado do Campeonato Espanhol, com 16 pontos. Enquanto o Alavés é o 14º, com 10.

