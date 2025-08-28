Renzo Gracie realiza seminário de jiu-jitsu inédito em Fortaleza no dia 1º de setembro

Pela primeira vez, Fortaleza recebe um dos maiores nomes do jiu-jitsu e MMA mundial: Renzo Gracie, lenda da arte suave e membro da família que revolucionou as artes marciais no planeta. O seminário acontece no próximo dia 1º de setembro, a partir das 19h, no Náutico Atlético Cearense, e promete reunir praticantes e admiradores do esporte em um encontro histórico.

O evento contará também com a participação especial de Rayron Gracie, representante da nova geração da família, reforçando a tradição e continuidade do legado.

Para Renzo, estar em Fortaleza representa não apenas a realização de um sonho, mas também a oportunidade de estreitar os laços com o Nordeste, região conhecida pela paixão e dedicação ao jiu-jitsu:

O jiu-jitsu é muito mais do que uma luta, é uma filosofia de vida. Fortaleza sempre foi um celeiro de grandes talentos, e agora chegou a hora de estarmos juntos para compartilhar conhecimento, energia e essa arte que transforma vidas. Vai ser uma noite inesquecível" Renzo Gracie

O seminário de Renzo Gracie passará também por outras capitais brasileiras como Natal, Recife, João Pessoa, Brasília e outros.

Os últimos ingressos estão à venda por meio do link: https://abre.ai/npA6

Fortaleza na rota dos Gracie

Nos últimos anos, Fortaleza tem se consolidado como um ponto estratégico para a família Gracie. Em 2024, a cidade recebeu Roger Gracie em um seminário que reuniu centenas de praticantes. Já em 2025, foi a vez de Kayron Gracie marcar presença em solo cearense, fortalecendo ainda mais os laços entre a capital e a linhagem que construiu a história do jiu-jitsu no mundo. Kyra Gracie também esteve em Fortaleza recentemente.

Agora, com a chegada de Renzo Gracie e Rayron Gracie, Fortaleza confirma seu espaço no calendário da família, tornando-se referência no cenário nacional como palco de grandes encontros da arte suave.

Serviço:

O que: Seminário de Jiu-Jitsu com Renzo Gracie

Participação especial: Rayron Gracie

Quando: 01 de setembro - 19h

Onde: Náutico Atlético Cearense – Av. Beira Mar - Meireles, Fortaleza - CE (Entrada pela Av. Abolição)