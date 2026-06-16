Cearense ganha fama em Paris ao tatuar jogadores da seleção francesa

De Fortaleza para Paris, o tatuador Jardel Lima construiu uma carreira que o levou a atender algumas das maiores estrelas do esporte e do entretenimento. Atualmente, na Nautica Tattoo Paris, filial francesa da renomada rede de estúdios especializada em celebridades, o cearense já viu nomes como Aya Nakamura, Neymar Júnior, Bradley Barcola e Désiré Doué passarem pelo estúdio de tatuagem.

Na busca por trabalho no exterior, Jardel acabou em Paris, em um estúdio onde todos são brasileiros de diferentes regiões do Brasil. Para o cearense, a experiência de migrante faz com que todos saibam a dificuldade de cada um, formando assim uma rede de apoio.

CLIENTES FAMOSOS

Barcola Bradley e Desiré Doué, companheiros de ataque no PSG e convocados pela França para a Copa do Mundo 2026, figuram entre seus clientes. "Já foram feitas várias (tatuagens), duas ficaram muito conhecidas: o fechamento de costas do Barcola e a frase na perna do Doué", explicou o cearense.

Legenda: Na imagem, as tatuagens do fechamento de costas do Barcola e a frase na perna do Doué" Foto: Divulgação

O tatuador relata ter uma boa relação com os jogadores, onde a relação profissional se tornou um vínculo de amizade. Conversam sobre tudo, desde futebol e a Copa do Mundo, à vida além da fama de jogador.

"Tatuamos várias pessoas famosas, e muitos vem por indicação de outros famosos que são nossos clientes. Alguns dos jogadores vieram por serem fãs do Neymar, e por isso vieram se tatuar com a gente", explicou o artista.

Legenda: Tatuador Jardel Lima mantém uma boa relação com os jogadores Foto: Divulgação

TORCIDA NA COPA

Ao falar sobre suas expectativas para a Copa, Jardel foi claro: "Quero ver a final Brasil e França, e espero que o Brasil ganhe. Mas se a França ganhar estarei contente também, pois temos amigos jogando nos dois lados".