Renato Paiva é regularizado, e Fortaleza pode ter até cinco estreias contra o Bahia

O Fortaleza poderá ter um time com muitas novidades para o duelo deste sábado (19), contra o Bahia, às 16h, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está oficialmente regularizado para estrear no comando do Tricolor.

Além do treinador, o clube também conta com reforços recém-chegados que já estão aptos a estrear. São eles: o centroavante Adam Bareiro, o goleiro Vinicius Silvestre, o lateral-esquerdo Weverson, e o atacante José “Tucu” Herrera. Com isso, o Fortaleza pode ter até cinco estreias diante da torcida no Castelão.

O jogo contra o Bahia marca não apenas o início da nova fase sob o comando de Paiva, mas também um momento de reformulação e expectativa por parte da torcida após a saída de Juan Pablo Vojvoda.

O Leão do Pici soma 10 pontos e busca reencontrar o caminho das vitórias para sair da zona de rebaixamento da competição.