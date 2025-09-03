Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (3)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores do Bahia comemoram gol durante partida
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (3)

COPA DA LIGA JAPONESA (QUARTAS)

  • 7h | Shonam Bellmare x Sanfrecce Hiroshima | Canal GOAT
  • 7h | Yokohama F. Marinos x Kashiwa Reysol | Canal GOAT
  • 7h | Yokoham FC x Vissel Kobe | Canal GOAT
  • 7h30 | Urawa Reds x Kawasaki Frontale | Canal GOAT

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS

  • 10h | Seicheles x Gabão | FIFA+

MUNDIAL DE CLUBES SUB-18

  • 15h | Corinthians sub-18 x Racing sub-18 | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)

  • 15h45 | Halifax x Woking | DAZN
  • 15h45 | Truro City x Aldershot | DAZN
  • 15h45 | Gateshead x Altrincham | DAZN
  • 15h45 | Sutton United x Boreham Wood | DAZN
  • 15h45 | Hartlepool x Boston United | DAZN
  • 15h45 | Brackley x Carlisle | DAZN

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 20h | Santos (F) x São Paulo (F) | Sportv

COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA

  • 20h | Washington Spirit (F) x Vancouver Rise (F) | Disney+
  • 22h | Chorillo (F) x América-MEX (F) | Disney+

COPA DO NORDESTE

  • 21h30 | Confiança x Bahia | ESPN, Disney+ e Premiere
