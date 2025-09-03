Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (3)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (3)
COPA DA LIGA JAPONESA (QUARTAS)
- 7h | Shonam Bellmare x Sanfrecce Hiroshima | Canal GOAT
- 7h | Yokohama F. Marinos x Kashiwa Reysol | Canal GOAT
- 7h | Yokoham FC x Vissel Kobe | Canal GOAT
- 7h30 | Urawa Reds x Kawasaki Frontale | Canal GOAT
ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
- 10h | Seicheles x Gabão | FIFA+
MUNDIAL DE CLUBES SUB-18
- 15h | Corinthians sub-18 x Racing sub-18 | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (QUINTA DIVISÃO)
- 15h45 | Halifax x Woking | DAZN
- 15h45 | Truro City x Aldershot | DAZN
- 15h45 | Gateshead x Altrincham | DAZN
- 15h45 | Sutton United x Boreham Wood | DAZN
- 15h45 | Hartlepool x Boston United | DAZN
- 15h45 | Brackley x Carlisle | DAZN
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 20h | Santos (F) x São Paulo (F) | Sportv
COPA DOS CAMPEÕES DA CONCACAF FEMININA
- 20h | Washington Spirit (F) x Vancouver Rise (F) | Disney+
- 22h | Chorillo (F) x América-MEX (F) | Disney+
COPA DO NORDESTE
- 21h30 | Confiança x Bahia | ESPN, Disney+ e Premiere
