Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (07/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (7).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (7)

Oitavas de final

Argentina x Egito

Local: Atlanta

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Oitavas de final