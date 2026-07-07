Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (07/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (07/07): onde assistir e horário

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Messi marcou hat-trick na estreia da Copa do Mundo
Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta terça-feira (7).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (7)

Oitavas de final

  • Argentina x Egito
  • Local: Atlanta
  • Horário: 13h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Oitavas de final

  • Suíça x Colômbia
  • Local: Vancouver
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (07/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (07/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira (07/07): onde assistir e horário

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Bélgica goleia Estados Unidos por 4x1 e está nas quartas de final da Copa do Mundo
Jogada

Bélgica goleia Estados Unidos por 4x1 e está nas quartas de final da Copa do Mundo

Partida foi marcada por escalação polêmica do americano Balogun, que teve sua expulsão das oitavas anulada e entrou em campo

Vladimir Marques

Imagem da notícia Ancelotti desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'A dor é grande'
Jogada

Ancelotti desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'A dor é grande'

Treinador publicou texto em uma rede social nesta segunda-feira

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Estados Unidos x Bélgica: Como foi o Tempo Real
Jogada

Estados Unidos x Bélgica: Como foi o Tempo Real

Partida válida pelas Oitavas de Final da Copa do Mundo

Redação

Imagem da notícia Ceará entra no Z4 da Série B após complemento da 16ª rodada
Jogada

Ceará entra no Z4 da Série B após complemento da 16ª rodada

Vovô caiu para a 17ª colocação e agora abre o Z4

Vladimir Marques

Imagem da notícia Vice-presidente do Ceará, Ernando Sobrinho renuncia ao cargo e cita disputas internas
Jogada

Vice-presidente do Ceará, Ernando Sobrinho renuncia ao cargo e cita disputas internas

Profissional entregou carta anunciando o desligamento da função

Redação