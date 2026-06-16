Haaland, do Manchester United, é o primeiro norueguês a marcar dois gols em um jogo de Copa do Mundo

Jogador de 25 anos liderou a equipe na goleada diante do Iraque

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 21:31 (Atualizado às 21:44)
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Legenda: Haaland, atacante da Noruega.
Foto: Foto por JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Erling Haaland se tornou o primeiro jogador da Noruega a marcar dois gols num único jogo de Copa do Mundo masculina. O grupo liderado pelo técnico Staale Solbakken enfrentou o Iraque nesta terça-feira (16), no Estádio de Boston, nos Estados Unidos. As seleções se enfrentaram em duelo válido pela priemira rodada do Grupo I.

O maior artilheiro da Noruega em Copas do Mundo é Kjetil Rekdal, com dois gols em duas edições diferentes (1994 e 1998). Agora, Haaland iguala ao conterrâneo e escreve o próprio nome em mais uma página da história do futebol daquele país. 

O atacante de 25 anos, astro do Manchester City, chegou aos 57 gols pela seleção em 51 partidas disputadas. Os noruegueses venceram a partida diante do Iraque por 4 a 1. Os dois tentos do camisa 9 foram marcados na etapa inicial. O primeiro aos 27 minutos e o segundo aos 42. Hussein descontou para os adversários. 

Na última etapa do jogo, Östigaard ampliou para os noruegueses. Aymen Hussein marcou contra e selou o placar na estreia das seleções. Com o resultado, a Noruega é líder do Grupo I. O próximo desafio da Noruega será diante do Senegal, na segunda-feira (22), em Nova Jersey.

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