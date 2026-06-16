Com show de Mbappé, França vence Senegal na estreia da Copa do Mundo

A partida foi válida pela 1ª rodada do Grupo I do Mundial

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 18:13)
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Legenda: Mbappé abriu o placar para a França contra Senegal
Foto: Charly Triballeau / AFP
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Na abertura do Grupo I da Copa do Mundo, a França estreou com vitória por 3 a 1 contra Senegal, nesta terça-feira (16), no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA. Em campo, os gols da vitória foram marcados por Mbappé, duas vezes, e Barcola - Mbaye descontou para a seleção africana.

Deste modo, os Le Bleus assumem interinamente a liderança do chaveamento, aguardando ainda o desfecho do confronto entre Iraque x Noruega, às 19h, em Boston, nos EUA, como um complemento da chave.

O jogo

A partida iniciou com mais posse de bola da França, que tentou controlar o ritmo do jogo diante de uma defesa bem montada de Senegal. Assim, o 1º tempo registrou poucas oportunidades de gol.

Apesar do quarteto ofensivo com Mbappé, Dembélé, Olise e Doué, a equipe francesa encerrou a etapa com apenas uma finalização, sem chegar ao gol. Do outro lado, a seleção africana se armou para o contra-ataque e produziu perigo nas transições, colocando o goleiro Maignan para trabalhar.

A grande oportunidade foi nos acréscimos, aos 49, após uma falha da defesa francesa. Depois de cruzamento pela esquerda, os zagueiros erraram o corte e deixaram a bola com Saar, que isolou.

Mbappé marcou duas vezes na estreia da seleção da França na Copa do Mundo
Legenda: Mbappé marcou duas vezes na estreia da seleção da França na Copa do Mundo
Foto: Charly Triballeau / AFP

Na volta do intervalo, a França retomou mais agressiva. Logo no primeiro minuto, Doué mostrou as credenciais da postura com um arremate da intermediária para fora. Assim, assustou mais no jogo.

Aos 7, Olise finalizou para defesaça de Mendy. Na sequência foi a vez de Mbappé parar no goleiro.

Com mais volume, a seleção da França reclamou bastante de um possível pênalti aos 15 em Mbappé. O juiz Alireza Faghani (AUS) até reviu o lance no árbitro de vídeo (VAR), mas não marcou. O que não mudou no ímpeto francês, que rendeu resultado aos 20, em um golaço para abrir o placar.

Olise achou passe espetacular para Mbappé, que bateu de primeira, superando Mendy: 1x0. Senegal até respondeu de imediato, aos 23, com um gol de Jackson que foi bem anulado por impedimento.

Depois do susto, o panorama do jogo foi mantido, e os Le Bleus fizeram mais um, aos 36. Barcola, que tinha deixado o banco de reservas, recebeu passe em profundidade e fez de cobertura: 2x0. O placar poderia decretar números finais, mas Senegal lutou até os acréscimos e diminuiu aos 49, com golaço de Mbaye. O detalhe é que, depois do tiro de centro, a França marcou mais um, agora com um foguete de Mbappé, e fechou o resultado: 3x1 no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA.

Escalações

  • França | Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Doué (Cherki), Dembélé (Barcola), Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
  • Senegal | Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Doiuf; Camara (Diarra), Pape Gueye (Ndiaye) e Gana Gueye (Ciss); Sarr (Mbaye), Jackson (Dieng) e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

França 3x1 Senegal | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 1ª rodada do Grupo I
  • Data: terça-feira, 16 de junho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos EUA
  • Gol: Mbappé aos 20' 2T (1x0) e Barcola aos 36' 2T (2x0), Mbaye aos 49' 2T (2x1) e Mbappé aos 50' 2T (3x1) .
  • Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
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