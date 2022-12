A agenda de jogos desta sábado (3) na Copa do Mundo conta com duas partidas das Oitavas de Final. A fase de mata-mata da Copa do Mundo começa, com as favoritas Argentina e Holanda em campo. Confira os horários dessas partidas e onde assistir cada uma delas.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (3)

COPA DO MUNDO

12h | Holanda x Estados Unidos | Globo, SporTV e FIFA+

16h | Argentina x Austrália | Globo, SporTV, SporTV 2, GloboPlay, pelo GE e Fifa+