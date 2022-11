Jogadores da Alemanha protestam antes de estreia na Copa do Mundo; entenda

Antes mesmo da bola rolar para Alemanha e Japão, um momento já marcou o primeiro jogo do grupo E, da Copa do Mundo do Catar. Em claro sinal de protesto, jogadores da Alemanha se manifestaram e taparam a boca na foto oficial da seleção - registrada pouco antes do duelo contra o Japão, nesta quarta-feira (23). Tudo começou quando a Fifa obrigou as seleções a usarem braçadeiras de capitães com uma campanha criada pela própria entidade. Porém, algumas seleções queriam entrar com braçadeiras com as cores do arco-íris e acabaram sendo barradas.

Antes da partida, havia a expectativa de que o capitão Manuel Neuer desobedecesse à norma. Porém, ele entrou com uma faixa escondida por debaixo da manga da camisa. Pouco antes de iniciar a partida, contudo, o bandeirinha pediu para verificá-la enquanto Neuer fazia o aquecimento

A Federação Alemã publicou uma nota oficial sobre o assunto, confirmando que Neuer não utilizou a braçadeira da One Love. Explicou os motivos para a decisão e fez críticas ao posicionamento da Fifa.

"Queríamos usar nossa braçadeira de capitão para nos posicionar sobre os valores que defendemos na seleção da Alemanha: diversidade e respeito mútuo. Junto com outras nações, nós queríamos que nossa voz fosse ouvida".

Leis anti-LGBTQIA+

Toda a polêmica gira em torno da ideia entendida por algumas seleções como uma tentativa da Fifa de tentar sufocar uma outra ação, lançada alguns meses atrás, de usar uma braçadeira com as cores do arco-íris como uma mensagem de protesto contra as leis anti-LGBTQIA+ do Catar.