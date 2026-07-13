Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (13)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (13) traz partidas das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, além de confrontos do Campeonato Uruguaio. O Diário do Nordeste lista os jogos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
19h | América-MG x Londrina | Disney+
20h30 | Ceará x Athletic Club | ESPN e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)
19h30 | Itabaiana x Brusque | SportyNet
20h30 | Figueirense x Volta Redonda | SportyNet
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE D)
20h | América-RN x Trem | YouTube (Metrópoles)
CAMPEONATO URUGUAIO (TORNEIO INTERMEDIO)
19h | Cerro Largo x Defensor Sporting | Disney+