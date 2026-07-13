Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 10:04 (Atualizado às 10:11)
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A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (13) traz partidas das Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, além de confrontos do Campeonato Uruguaio. O Diário do Nordeste lista os jogos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h | América-MG x Londrina | Disney+
20h30 | Ceará x Athletic Club | ESPN e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

19h30 | Itabaiana x Brusque | SportyNet
20h30 | Figueirense x Volta Redonda | SportyNet

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE D)

20h | América-RN x Trem | YouTube (Metrópoles)

CAMPEONATO URUGUAIO (TORNEIO INTERMEDIO)

19h | Cerro Largo x Defensor Sporting | Disney+

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Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (13)
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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026

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