França x Espanha na Copa do Mundo 2026: veja onde assistir, horário e prováveis escalações

Duelo desta terça-feira (14) vale vaga na decisão do Mundial

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: França e Espanha jogam por vaga na final da Copa do Mundo
Foto: Dan Mullan / Getty Images via AFP e Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP
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França e Espanha disputam uma vaga na final da Copa do Mundo nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas. A bola rola às 16h (de Brasília), em um confronto que coloca frente a frente duas das principais favoritas ao título.

Será apenas o segundo encontro entre as seleções em Copas do Mundo. O primeiro aconteceu nas oitavas de final da edição de 2006, na Alemanha. A Espanha saiu na frente com David Villa, mas a França virou com gols de Ribéry, Vieira e Zidane, avançando às quartas de final.

A seleção francesa chega empolgada após uma campanha consistente. Invicta no torneio, a equipe passou pela fase de grupos sem grandes dificuldades e eliminou Paraguai e Marrocos no mata-mata. Principal referência do ataque, Mbappé vive grande momento e divide a artilharia da Copa com Messi, ambos com oito gols.

Do outro lado, a Espanha aposta na posse de bola e na qualidade técnica de um elenco jovem para tentar voltar à decisão do Mundial. Liderada por Lamine Yamal, a equipe superou a Bélgica nas quartas de final em um confronto equilibrado, decidido nos detalhes, e agora busca derrubar a defesa francesa, que ainda não foi amplamente exigida na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Koné, Rabiot e Olise; Barcola (Doué), Dembélé, Mbappé. Técnico: Didier Deschamps

Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente

Ficha técnica

França x Espanha
Competição: Copa do Mundo
Fase: Semifinal
Data: 14 de julho de 2026
Horário: 16h (de Brasília)
Estádio: AT&T Stadium
Local: Dallas, Estados Unidos
Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Argentina)

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