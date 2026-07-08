Fortaleza lidera ranking de times com mais partidas sem sofrer gols em 2026; veja lista completa

Com o calendário do futebol brasileiro chegando à metade, a defesa do Fortaleza está em destaque na temporada. No Campeonato Cearense, a equipe foi campeã ao sofrer apenas 3 gols em 11 jogos. Ao contabilizar também a Série B, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, o Leão soma 22 partidas sem sofrer gols em 42 jogos no ano. Com isso, o time lidera essa estatística em 2026. Veja a lista abaixo.





Legenda: Tabela dos times com mais partidas sem sofrer gols no ano Foto: Jogada

Um dos grandes motivos dessa solidez defensiva do Leão é o esquema tático com 3 zagueiros do técnico Tiago Carpini, que só sofreu mais de um gol no ano em 9 oportunidades.

Outros destaques da lista

Nacional-AM, ASA de Arapiraca, América-RN e Gama: Times da Série D também em boa fase defensiva e estão no Top-10 da estatística



Corinthians: O único time da primeira divisão na lista, aparecendo na sétima colocação



Ceará : O outro representante cearense na segunda divisão teve apenas 12 jogos sem ser vazado no ano, em 38 partidas e não aparece no Top-10.