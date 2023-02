Flamengo x Al Hilal: acompanhe em tempo real

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (7), às 16h, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita. A partida é válida pela semifinal da competição internacional e ocorre no estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos.

A equipe busca o 2º título mundial da história rubro-negra. A primeira conquista foi em 1981, com o ídolo Zico, contra o Liverpool, no Japão, por 3 a 0. Em 2019, se reencontraram, com os ingleses vencendo por 1 a 0 em Doha, no Catar.

A outra semi é entre Real Madrid e Al Ahly, do Egito, na quarta (8), às 16h, em Rabat. A final está marcada para sábado (11), às 16h.

Onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo dos canais da TV Globo, do SporTV, além dos serviços de streaming da Cazé TV e da Globoplay.

Palpite

Escalações

Flamengo | Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vitor Pereira.

Al Hilal | Al Mayouf; Abdulhamid, Hyun-soo Jang, Ali Al Boleahi e Nasser; Cuellar, Abdullah e Aldawsari; Michael, Marega e Igualo. Técnico: Ramón Díaz.

Ficha técnica | Flamengo x Al Hilal

Competição: Mundial de Clubes da Fifa de 2023 - Semifinal.

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos.

Data: 6 de fevereiro, terça-feira.

Horário: 16h.

Transmissões: TV Globo, SporTV, Cazé TV e Globoplay.