Neris comenta legado de Britez no Fortaleza, mas avisa: 'Quero escrever minha própria história'

Neris já está regularizado e disponível para o jogo de domingo (12), contra o Atlético-GO

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 15:43 (Atualizado às 16:03)
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Legenda: O zagueiro Neris foi apresentado nesta sexta-feira (10) no Fortaleza
Foto: Leonardo Moreira / FortalezaEC
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O zagueiro Neris foi apresentado no Fortaleza nesta sexta-feira (10), vindo do Vitória, com contrato em definitivo. Caminho inverso feito pelo ídolo Britez, que deixou o Leão para jogar no time baiano.

E até pela coincidência e por ser da mesma posição do argentino, Neris foi perguntado sobre substituir Britez no Fortaleza.

Ele falou em legado do zagueiro argentino, dizendo que quer escrever sua própria história.

"O Brítez tem a história dele, deixou um legado, mas eu quero fazer a minha história, deixar meu legado também. Sou um jogador de força física e a torcida pode esperar determinação, garra e intensidade", afirmou,

Neris já está regularizado e disponível  para o jogo de domingo (12), contra o Atlético-GO, no estádio  Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 18h.

 

Começo como volante

"Eu comecei como volante, passar do tempo, boa saída de bola, colocando na zaga, e foi onde pude me destacar, de adaptando, graças a Deus começaram a acontecer. Minha inspiração é o Sérgio Ramos (zagueiro espanhol)".

Pronto para estrear

"Vinha treinando, estou bem, no meu melhor condicionamento físico. Fica a critério do treinador. Treinei dois dias com o grupo, o que conversamos foi se estou apto a jogar, mas ainda nada de parte tática. Não tenho preferência, o importante é estar pronto para jogar onde o treinador quiser. Não tenho opção de lado".

Luta pelo acesso 

Estamos na 4º, na luta pelo acesso, com boa campanha. Temos alguns pontos a melhorar, mas empenho de todos vai dar tudo certo.  Estou me sentindo em casa, e com a entrega de todos, conquistar os nossos objetivos".

 

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