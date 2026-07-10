Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (10)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 09:33 (Atualizado às 09:39)
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Legenda: Sport recebe o Botafogo/SP pela Série B
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A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) reúne partidas decisivas da Copa do Mundo e outros compromissos do futebol nacional. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada jogo e os respectivos horários.

COPA DO MUNDO (QUARTAS DE FINAL)

16h | Espanha x Bélgica | Globo, SBT, Sportv, N Sports e CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h | Juventude x Vila Nova | Disney+
20h | Sport x Botafogo-SP | Xsports, ESPN, SportyNet e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO 

19h | Deportivo Maldonado x Albion FC | Disney+

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Esportes/brasileirão série b

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