Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta sexta-feira (10)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (10) reúne partidas decisivas da Copa do Mundo e outros compromissos do futebol nacional. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada jogo e os respectivos horários.
COPA DO MUNDO (QUARTAS DE FINAL)
16h | Espanha x Bélgica | Globo, SBT, Sportv, N Sports e CazéTV
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
19h | Juventude x Vila Nova | Disney+
20h | Sport x Botafogo-SP | Xsports, ESPN, SportyNet e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
19h | Deportivo Maldonado x Albion FC | Disney+