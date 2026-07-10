Espanha x Bélgica na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Duelo entre europeus vale vaga nas semifinais do Mundial

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 09:12 (Atualizado às 09:32)
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Legenda: Esse é terceiro encontro entre as equipes em Copas
Foto: FREDERIC J.BROWN / AFP E ALEX GRIMM/GETTY IMAGES/AFP
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Espanha e Bélgica fazem um dos confrontos mais aguardados das quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O duelo marca o terceiro encontro entre as seleções em Mundiais. O primeiro aconteceu nas quartas de final da Copa de 1986, no México. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a Bélgica avançou ao vencer a disputa por pênaltis. Quatro anos depois, na Copa da Itália, a Espanha levou a melhor ao vencer por 2 a 1 pela fase de grupos.

Onde assistir

A partida terá transmissão de CazéTV, Globo, ge TV, SporTV, N Sports e SBT.

Palpites

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Como chega a Espanha?

Campeã do mundo em 2010, a Espanha tenta deixar para trás as campanhas frustrantes das últimas edições do torneio. Em 2014, caiu ainda na fase de grupos. Já em 2018 e 2022, foi eliminada nas oitavas de final por Rússia e Marrocos, respectivamente.

Nesta Copa, a seleção comandada por Luis de la Fuente mostra força para voltar a disputar o título. A equipe tem a defesa mais sólida do torneio e é a única que ainda não sofreu gols. O estilo de jogo segue baseado na posse de bola, buscando controlar as partidas e limitar as oportunidades dos adversários.

Para chegar às quartas de final, a Fúria eliminou Áustria e Portugal. Contra os portugueses, fez sua atuação mais complicada e venceu por 1 a 0, com gol de Merino.

Como chega a Bélgica?

A Bélgica iniciou o Mundial cercada por dúvidas em razão da reta final da geração que colocou o país entre as principais seleções do mundo. Mesmo assim, terminou na liderança do Grupo G após vencer a Nova Zelândia na última rodada e, no mata-mata, eliminou Senegal e Estados Unidos.

O técnico Rudi Garcia promoveu mudanças importantes na equipe e passou a apostar em jogadores mais jovens. Nas oitavas de final, deixou Lukaku, Doku e De Bruyne no banco de reservas. Com isso, De Ketelaere, destaque da Atalanta, ganhou espaço e aparece como uma das principais armas ofensivas da seleção belga.

Prováveis escalações

Espanha

Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere (Lukaku) e Trossard. Técnico: Rudi Garcia.

Ficha técnica

  • Espanha x Bélgica
  • Competição: Copa do Mundo
  • Fase: Quartas de final
  • Data: 10 de julho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Estádio: SoFi Stadium
  • Local: Los Angeles, Estados Unidos
  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)
  • VAR: Ramon Abatti (Brasil)
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