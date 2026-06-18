Fenômeno Global: Vozinha já é o 4° goleiro com mais seguidores da Copa

Agora, o caboverdiano já é o 4º goleiro da Copa do Mundo com maior número de seguidores, atrás somente de Courtois (Bélgica), que tem 17,9 milhões de seguidores; Neuer (Alemanha), com 14,6 milhões; e Dibu Martínez (Argentina), com 14,5 milhões.



O sucesso do arqueiro se deu após o jogo contra a Espanha na primeira rodada da Copa do Mundo. Vozinha fez grandes defesas e garantiu o primeiro ponto de Cabo Verde em Copas do Mundo.