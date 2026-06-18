Fenômeno Global: Vozinha já é o 4° goleiro com mais seguidores da Copa

O goleiro Vozinha, da pequena Cabo Verde, terminou a 1ª rodada da Copa do Mundo com um crescimento extraordinário no número de seguidores: de 50 mil para 13,4 milhões. Ao todo, 268 vezes mais.

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 11:42 (Atualizado às 12:02)
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Agora, o caboverdiano já é o 4º goleiro da Copa do Mundo com maior número de seguidores, atrás somente de Courtois (Bélgica), que tem 17,9 milhões de seguidores; Neuer (Alemanha), com 14,6 milhões; e Dibu Martínez (Argentina), com 14,5 milhões.

O sucesso do arqueiro se deu após o jogo contra a Espanha na primeira rodada da Copa do Mundo. Vozinha fez grandes defesas e garantiu o primeiro ponto de Cabo Verde em Copas do Mundo.

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